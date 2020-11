Estudante de Três Lagoas morre em acidente de trânsito em São Paulo

Sarah Chaves com informações do Perfil News

A jovem Jéssica dos Santos Silva, 25 anos, estudante de direito e moradora de Três Lagoas, morreu na madrugada de segunda-feira (2), vítima de um acidente de trânsito no feriado dos Finados na Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 663 em São Paulo.

De acordo com o Perfil News, a vítima teria ido para Castilho, São Paulo, no começo do domingo (1), data em que conheceu o condutor da moto, passaram o dia todo na casa dos familiares dele, até que no final da noite o motorista foi levar Jéssica de volta a sua casa em Três Lagoas.

Aestudante estava na garupa de um motociclista embriagado que conduzia a moto e acabou perdendo o controle derrubando os dois na faixa de rolamento da pista oeste, segundo o site três-lagoense.

O condutor e a vítima foram resgatados pela Unidade de Resgate da Via Rondon que os encaminhou para o pronto-socorro de Castilho (SP). Jessica não resistiu aos ferimentos que lhe causou um afundamento de crânio e Traumatismo Craniano Encefálico. O motorista sofreu uma fratura em uma das costelas, foi medicado e liberado.

A Polícia Militar Rodoviária esteve colhendo os dados, o motociclista fez o teste de alcoolemia e constatou 0,31 mgl de ingestão de bebida alcoólica, na lei do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a dosagem encontrada não configura crime e sim uma infração administrativa, esclareceu o advogado de defesa.

O corpo de Jéssica foi enviado pela funerária PAX para o Instituto Médico de Andradina (SP).

