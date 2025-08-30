Estudante é alvo de racismo em escola de Campo Grande: "Cabelo de bucha"

Estudante, de 15 anos, foi alvo de racismo em uma escola estadual, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, durante a sexta-feira (30).

Informações apontam que a vítima retornava da quadra de esportes, quando foi empurrada por um colega. Ela chegou a reclamar, mas foi neste momento que começaram os ataques.

Segundo o portal Nova Lima News, frases como "cabelo de bucha, cabelo duro" foram direcionadas para a adolescente, que ficou constrangida com o caso e relatou para a coordenação.

Ela foi orientada a aguardar até segunda-feira, dia 1° de setembro, para que o caso fosse tratado adequadamente.

Ainda conforme o portal, os pais devem registrar um boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil.

