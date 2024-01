Estudante é atingido por bala perdida na cabeça e só descobre quatro dias depois

O estudante mineiro Mateus Facio, de 21 anos, acabou descobrindo que a dor de cabeça que ele achava ter sido causada por uma pedrada, na verdade se tratava de uma bala perdida, que o atingiu durante as comemorações de Ano-Novo na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Ao g1, o jovem, morador de Juiz de Fora, em Minas Gerais, explicou que estava em Cabo Frio com alguns amigos para as comemorações de final de ano. “Foi tipo um barulho de uma explosão, quando explode uma bomba, porém, dentro da minha cabeça. Estancou o sangramento, fomos embora, tomei banho, fui para as festas”, contou o jovem sobre o ferimento.

Apesar de ter aproveitado as comemorações sem sentir dores, foi em quatro de janeiro que o jovem começou a sentir algo, neste caso, uma dificuldade para mexer o braço direito. “Eu sentia os dedos mexendo, mas parece que eu não tinha confiança para pegar alguma coisa. Quando, de repente, começou a dar uns espasmos musculares, ele estava toda hora dando um ‘arranco'”, comentou.

Ao procurar ajuda médica, uma tomografia revelou que Mateus estava com uma bala alojada na cabeça. Ao g1, o neurocirurgião Flávio Falcometa explicou o ferimento. “Parte dela penetrou no cérebro. Isso causou compressão da região, e os movimentos involuntários do braço.”

A cirurgia para a retirada do projétil ocorreu em Minas Gerais, e após cerca de duas horas, foi finalizada e o jovem internado na unidade de terapia intensiva (UTI), onde ficou em observação.

A Polícia Civil de Cabo Frio deve investigar o caso.

