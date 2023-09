Estudante é baleada por PM ao resistir a tentativa de abuso sexual; vídeo

Sarah Chaves, com informações do SBT

Foi divulgado hoje (5), imagens de uma câmera de monitoramento que flagra o momento em que um Policial Militar atira contra uma jovem de 24 anos que se defendeu de um abuso sexual cometido pelo agente. O crime foi registrado em um ponto de ônibus de Belém (PA) no último domingo (3).

O sargento e criminoso foi identificado como Arthur Santos Junior e, segundo familiares da vítima, estava embriagado e se masturbou próximo da jovem. Nas imagens da câmera, o abusador tentou arrastar a moça para estuprá-la.

A jovem reagiu e feriu o homem com um chaveiro. O sargento, então, sacou a arma e disparou na estudante, que foi atingida no abdômen. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No centro médico, passou por cirurgia e tirou parte do intestino por conta do disparo. Veja:

O criminoso fugiu, mas foi preso em flagrante. A corporação afastou o sargento das funções e afirmou que "não compactua com desvios de conduta de qualquer agente".

