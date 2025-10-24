Estudante é cercado e agredido por colegas de escola em Sidrolândia

O aluno de escola municipal de Sidrolândia foi agredido pelos colegas durante a tarde de quinta-feira (23). A confusão aconteceu no final da aula.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, a vítima estava indo para casa quando foi cercada por outros estudantes, passando a ser agredido com socos e empurrões.

Por conta disso, ficou com vários ferimentos pelo corpo, como escoriações no punho, queijo, antebraço e perna.

Ainda segundo o site, a direção da escola e o Conselho Tutelar da cidade foram acionados para acompanhar o caso.

