Estudante é presa ao ser flagrada vendendo gasolina contrabandeada da Bolívia

Uma estudante, de 30 anos, foi presa na tarde de sexta-feira (5) ao ser flagrada armazenamento e comercialização ilegal de combustível contrabandeado da Bolívia, na cidade de Corumbá.

De acordo com as informações policiais, as equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada por Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar que tinham realizado a detenção da mulher depois da denúncia da comercialização e armazenamento ilegal do produto perigoso em um barraco ao lado e em sua residência.

Quando os Policiais Militares chegaram ao local encontraram e apreenderam 500 litros de gasolina em tambores, que eram vendidos pela estudante, o que se caracteriza crime ambiental e ainda pelo contrabando, visto que o material perigoso advinha da Bolívia.

Ela foi conduzida pelos Policiais do 6º Batalhão à delegacia de Polícia e responderá por contrabando e crime ambiental de armazenar e comercializar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

A pena é de um a quatro anos de reclusão. A infratora foi autuada administrativamente por infração ambiental e recebeu multa no valor de R$ 1 mil.

