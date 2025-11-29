Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP

Um estudante de 28 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe, a professora aposentada Eliana Roschel, de 61 anos, em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após uma discussão entre mãe e filho dentro da residência da família.

De acordo com a investigação, a briga terminou quando a vítima caiu e perdeu a consciência. O estudante deixou o local sem pedir socorro e, ao retornar dois dias depois, encontrou a mãe morta. A polícia apura que ele ocultou o cadáver, transportou o corpo no carro e o abandonou em um terreno baldio, onde ateou fogo para eliminar vestígios.

Os investigadores afirmam ainda que o suspeito tentou acessar o celular da mãe para movimentar contas bancárias e, por vários dias, utilizou o aparelho para responder mensagens no lugar dela, na tentativa de manter uma rotina que não despertasse suspeitas. Ele acabou identificado após assaltar um posto de combustíveis.

O estudante foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do Cambuci, e a Polícia Civil segue apurando a motivação e demais circunstâncias do caso.

