Estudante ferida em acidente com médico no Santa Fé ganha alta da Santa Casa

A estudante, de 28 anos, ferida em um acidente de trânsito provocado pelo médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, de 29 anos, na madrugada de quinta-feira (8) no bairro Santa Fé, recebeu alta da Santa Casa. Ela havia dado entrada no hospital com a suspeita de uma fratura de quadril.

Segundo informações, a vítima deve passar por cirurgia, mas que ainda não foi marcada. Ela ganhou alta no final da tarde de quinta-feira (8).

Ela sofreu um acidente de trânsito ao ter seu carro, um Toyota Corolla, atingido pelo médico que conduzia um Volkswagen Amarok. A colisão entre os veículos aconteceu na rua Doutor Paulo Machado e avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo, na região do shopping.

Em sua defesa, o motorista esclareceu ainda que ficou no local prestando socorro a vítima, aproveitando ainda para dizer que a vítima furou o sinal, não sendo possível evitar a colisão. Porém, ele não quis fazer o teste do bafômetro, atestando a sua embriaguez.

João Pedro foi preso em flagrante e ao passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (9), ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Histórico negativo - No ano de 2017, o médico teria se envolvido em um acidente parecido enquanto ainda era estudante de medicina. Na ocasião, a advogada Carolina Albuquerque Machado faleceu durante a colisão na Avenida Afonso Pena.

No laudo pericial da época, foi apontado que ele estava em alta velocidade, a cerca de 115 km/h. De acordo com a Polícia Militar, ele fugiu do local logo após o acidente e testemunhas relataram que ele estava embriagado.

Por conta do impacto, o Fox em que Carolina estava com o filho, de apenas 3 anos, foi arremessado por cerca de 110 metros. O menino não sofreu ferimentos graves.

Após bater no carro da advogada, o médico fugiu do local para que não fosse autuado em flagrante. Por conta do acidente, o condutor chegou a ser condenado a 2 anos e 7 meses de prisão.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também