Polícia

Estudante não resiste e morre após acidente com mureta na Gunter Hans

Daniel Moreti Nogueira estava internado há pouco mais de duas semanas na Santa Casa

15 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 15/12/2025 às 10h38
Daniel Moreti não resistiu ao período de internaçãoDaniel Moreti não resistiu ao período de internação   (Redes Sociais)

O estudante de economia Daniel Moreti Nogueira, de 26 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 15, na Santa Casa, após não resistir as complicações do acidente que sofreu no dia 29 de novembro, na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ele é quem estava conduzindo o Peugeot que acabou colidindo contra a mureta, de uma obra não finalizada, que também resultou na morte do amigo Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos.

Como informado anteriormente pelo JD1 Notícias, Daniel estava internado em estado crítico desde o dia 29 de novembro, quando foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. O estudante havia sofrido múltiplas fraturas em razão do impacto do veículo com a mureta.

O acadêmico de economia passou por uma cirurgia de emergência, recebeu doações de sangue, fez hemodiálise, mas o quadro de saúde não melhorou e ele teve o óbito declarado pela equipe médica ao longo desta madrugada.

A dupla trafegava pela avenida no sentido centro ao bairro, quando por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na mureta - alvo de reclamações de moradores.

As imagens da câmera de segurança reforçam a tese da perda da direção por parte do condutor, que chegou a frear, mas não conseguiu impedir a colisão.

 

