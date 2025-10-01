Menu
Polícia

Estudante que desapareceu em MS é encontrado em rodoviária de SP

Marcos Antônio Gregório teria tido um surto psicológico

01 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis

Marcos Antônio Gregório Júnior, de 23 anos, o morador de Inocência que estava desaparecido desde o dia 17 de setembro, foi encontrado durante a terça-feira (30), em São Paulo. Ele estava na Rodoviária do Tietê.

Conforme as informações divulgadas pelo JD1, ele havia sido visto pela última vez na Praça Ary Coelho, porém, sumiu durante um surto psicológico, com indícios de síndrome do pânico e distúrbio de personalidade.

O pai, Marquinhos, relata que o filho vinha demonstrando sinais de fragilidade emocional e que a preocupação aumentou após o desaparecimento repentino.

Marcos estava hospedado em uma pensão, mas foi despejado devido a seu estado psicológico, que se agravou nos últimos tempos. Ele estava com sinais de mania de perseguição, se trancando no quarto e agindo de maneira estranha com os outros.

Após dias de angustia, ele foi encontrado durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Inocência, o Departamento de Inteligência, a Delegacia de Homicídios e Pessoas Desaparecidas, além do apoio da Guarda Municipal e de forças policiais de outros estados.

Segundo o site Clara News, a operação utilizou rastreamento por ERB, tecnologia que possibilitou a identificação do paradeiro do morador, que já se reencontrou com os familiares.

