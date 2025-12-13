Menu
Polícia

Estudante segue em estado gravíssimo após sobreviver a acidente na Av. Gunter Hans

Daniel Moreti é quem dirigia o veículo quando houve a colisão com uma mureta de uma obra

13 dezembro 2025 - 11h12Luiz Vinicius
Daniel está internado na Santa CasaDaniel está internado na Santa Casa   (Redes Sociais)

O estudante de economia Daniel Moreti Nogueira, segue com quadro crítico na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. Ele é o sobrevivente do grave acidente envolvendo carro e mureta na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho.

A reportagem do JD1 apurou que o quadro de saúde do jovem é considerado "bem delicado" em razão dos múltiplos ferimentos que ele sofreu no dia do acidente, dia 29 de novembro.

Pessoas fizeram diversas doações de sangue. No meio do processo, que além de passar por uma cirurgia, Daniel também realizou hemodiálise.

O acidente em questão vitimou o estudante de publicidade e propaganda Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos. A batida aconteceu justamente do lado do acadêmico, que não sobreviveu ao impacto e faleceu ainda no local.

A dupla trafegava pela avenida no sentido centro ao bairro, quando por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na mureta - alvo de reclamações de moradores.

As imagens da câmera de segurança reforçam a tese da perda da direção por parte do condutor, que chegou a frear, mas não conseguiu impedir a colisão.

