Estuprador condenado a 6 anos é preso durante operação da DEPCA em Corumbá

Condenado a 6 anos de prisão por estupro de vulnerável, um homem, de 34 anos, foi preso durante a quinta-feira (9), em Corumbá.

Conforme as informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu durante as diligências da Operação Caminhos Seguros 2024, deflagrada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que tem foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em diligências pela região, os policiais cumpriram o mandato de prisão contra o homem, que havia sido expedido pela Vara de Execução de Campo Grande.

O homem foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia local para providências de praxe.

