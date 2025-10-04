Menu
Polícia

Estuprador leva surra após invadir casa e abusar de criança

A menor relatou aos militares que ele a forçou a fazer sexo oral e também esfregou suas partes íntimas

04 outubro 2025 - 16h32Sarah Chaves
Polícia Militar do Mato GrossoPolícia Militar do Mato Grosso   (Mídia News)

Um homem de 51 anos ,com idade não informada, foi espancado por vizinhos ao ser denunciado por uma criança de 9 anos que havia sido estuprada na tarde de sexta-feira (3), em Conquista d'Oeste em Mato Grosso.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no período da tarde quando o homem invadiu a casa da menor e a ameaçou com duas facas.

A menor relatou aos militares que ele a forçou a fazer sexo oral e também esfregou suas partes íntimas. Enquanto cometia o estupro, o homem continuou a fazer ameaças dizendo que iria matá-la caso contasse para a mãe.

A vítima conseguiu fugir em um momento de distração do suspeito e correu até a casa de uma vizinha que cuidou da menor e deu banho. A Polícia Militar foi chamada na sequência.

No local, os moradores indicaram onde estava o suspeito. Ele foi encontrado com diversos ferimentos após ser espancado com pedaços de madeira antes de ser preso.

A PM informou que ele não carregava nenhum documento e se recusou a dizer seu nome. Com ele, foi encontrado o celular da vítima.

Já a criança foi encaminhada para realizar exames e ficou ao cuidado da família e do Conselho Tutelar.

