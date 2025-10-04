Estuprador leva surra após invadir casa e abusar de criança

Um homem de 51 anos ,com idade não informada, foi espancado por vizinhos ao ser denunciado por uma criança de 9 anos que havia sido estuprada na tarde de sexta-feira (3), em Conquista d'Oeste em Mato Grosso.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no período da tarde quando o homem invadiu a casa da menor e a ameaçou com duas facas.

A menor relatou aos militares que ele a forçou a fazer sexo oral e também esfregou suas partes íntimas. Enquanto cometia o estupro, o homem continuou a fazer ameaças dizendo que iria matá-la caso contasse para a mãe.

A vítima conseguiu fugir em um momento de distração do suspeito e correu até a casa de uma vizinha que cuidou da menor e deu banho. A Polícia Militar foi chamada na sequência.

No local, os moradores indicaram onde estava o suspeito. Ele foi encontrado com diversos ferimentos após ser espancado com pedaços de madeira antes de ser preso.

A PM informou que ele não carregava nenhum documento e se recusou a dizer seu nome. Com ele, foi encontrado o celular da vítima.

Já a criança foi encaminhada para realizar exames e ficou ao cuidado da família e do Conselho Tutelar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também