'Eu pedi para parar, chorando': Menino é estuprado por homem no Rita Vieira

Homem, que não teve identificação revelada, foi preso em flagrante durante a madrugada desta quinta-feira (27), após estuprar uma criança, de 7 anos, no Rita Vieira, em Campo Grande. O menino chegou a implorar para não ser abusado sexualmente, mas os pedidos foram em vão.

Conforme detalhes da ocorrência, o caso aconteceu ainda no início da noite desta quinta-feira (26), quando a criança estava brincando na frente de casa com um amigo, quando foi levado pelo suspeito.

A vítima narrou aos policiais militares que o homem chamou a criança para ir na casa dele, mas mesmo com a recusa, foi pego a força pelo braço e arrastado. Sem poder gritar e sob ameaça, a criança foi carregada no colo pelo indivíduo, que a todo instante verificava se estava sendo seguido.

No imóvel, o homem chegou a oferecer dinheiro para a vítima, que recusou. Nesse instante, o suspeito tirou a roupa e a roupa do menino, forçando a conjunção carnal. A criança chegou a questionar o homem sobre ele não fazer nada, mas foi ignorado.

Após a consumação do estupro, o menino conseguiu sair da residência ao morder o suspeito, e fugir do local. Com apoio da Polícia Militar, a criança esteve na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário para tratamento e depois foi transferida para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes.

Em conversa com os militares, a vítima chegou a dizer. "Eu pedi para parar, chorando", em relação ao pedido para não ser estuprado, mas que foi ignorado pelo homem. Na unidade de saúde, foi constatada lesões nas partes íntimas e foi ministrada medicações para possíveis doenças transmissíveis.

O caso foi registrado na delegacia de plantão e durante a madrugada, o suspeito foi localizado após ser espancado por populares.

