"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido

Um homem teve o pênis decepado pela mulher após um ataque ocorrido na segunda-feira (10), em uma residência na Cidade Ocidental, em Goiás.

A autora da agressão teria usado uma faca e quando a Polícia Militar chegou, encontrou a vítima ensanguentada e deitada no chão, na porta da residência.

Conforme vídeo divulgado pelo perfil G5News, a mulher, logo após o ataque, teria se arrependido e declarado ao marido: "Eu te amo, amor".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez o atendimento e levou a vítima ao Hospital Municipal da Cidade Ocidental.

A lesão é de natureza gravíssima, mas o estado de saúde atual da vítima não foi detalhado.

