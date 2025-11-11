Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido

A autora da agressão teria usado uma faca e se arrependido logo após o crime

11 novembro 2025 - 11h37Da redação

Um homem teve o pênis decepado pela mulher após um ataque ocorrido na segunda-feira (10), em  uma residência na Cidade Ocidental, em Goiás.

A autora da agressão teria usado uma faca e quando a Polícia Militar chegou, encontrou a vítima ensanguentada e deitada no chão, na porta da residência.

Conforme vídeo divulgado pelo perfil G5News, a mulher, logo após o ataque, teria se arrependido e declarado ao marido: "Eu te amo, amor".

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por G5News (@g5newsoficial)


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez o atendimento e levou a vítima ao Hospital Municipal da Cidade Ocidental.

A lesão é de natureza gravíssima, mas o estado de saúde atual da vítima não foi detalhado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Militar atua no centro e nos bairros
Polícia
Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Loja foi atingida pelo incêndio durante a noite
Polícia
Incêndio atinge loja de motociclistas e por pouco não há perda total em Corumbá
Operação é no âmbito nacional também
Polícia
Operação em Campo Grande descobre que falsos policiais federais extorquiam faccionados
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Mulher foi presa em Nova Andradina
Polícia
Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é esfaqueado no peito e no pescoço no centro de Campo Grande

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova