Evadido capota carro roubado ao fugir da Polícia no Jardim Joquei Club

Um homem de 32 anos, evadido do sistema prisional foi perseguido em um acompanhamento tático e acabou preso na manhã desta quinta-feira (17), após perder o controle do veículo roubado e capotar na Rua Japão, região do Jardim Joquei Club.

Conforme informações policiais levantadas no local, uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), se deparou com o carro furtado e começou o acompanhamento tático na região do Piratininga, e ao passar pela Avenida das Bandeiras, paralela com a Rua Japão, o autor subiu no meio fio e capotou o Chevrolet Prisma.

O homem ainda tentou atacar os agentes, e alguns disparos foram efetuados pela equipe, mas nenhum acertou o suspeito que foi contido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

A Polícia Civil não informou por qual crime o autor estava preso.

