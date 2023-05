Evadido da prisão, homem é pego furtando R$ 300 em produtos de supermercado na Capital

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por policiais militares tentando furtar cerca de R$ 300 em produtos de um supermercado na rua Rui Barbosa, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o fiscal do estabelecimento notou o homem em atitude suspeita no interior da loja e escondendo alguns produtos na cintura. Em determinado momento, ele deixou o supermercado sem pagar pelos produtos.

Abordado no lado de fora, o ladrão estava com pacotes de salame, leite desnatado, chocolate, pacote de pão, que ao todo, custaram R$ 301,75. Assim, foi chamado a Polícia Militar.

Com os militares presentes, foi constatado que o homem estava evadido do sistema prisional e que ao ser questionado, relatou que ao ser abordado pelos funcionários, tentou fugir e bateu as costas em uma parede.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. O caso foi registrado como evasão de custódia legal e furto.

