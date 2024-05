Ex aparece em briga de casal e atual apanha no Jardim Monumento

Ao tentar tirar satisfação com a namorada, uma mulher acabou apanhando da ex de sua companheira após uma discussão entre s duas, no final da tarde de ontem (10), no Jardim Monumento.

Conforme relatado pela própria vítima na Depac Cepol, ela foi na casa da amada, Patrícia, por volta das 18h, para conversar sobre a relação delas.

A vítima perguntou para a companheira se ela estaria ficando com outra pessoa, momento em que passaram a discutir e Patrícia teria puxado o cabelo e arranhado a namorada.

Com os ânimos à flor da pele, Franciely jogou a chave da casa de Patrícia em cima do telhado e por sua vez, a outra jogou a chave da moto da companheira também em cima do telhado.

Enquanto Patrícia chamava um vizinho para recuperar as chaves, Dayana, sua ex, chegou no local, momento em que passou a agredir Franciely com socos e arranhões no rosto, socos na cabeça e mordida no antebraço direito, deixando marcas e hematomas.

A vítima só conseguiu sair da residência após recuperar a chave de sua motocicleta. O caso foi registrado como vias de fato ( violência doméstica) e lesão corporal dolosa.

