Ex-companheiro agride brutalmente mulher em via pública em Nova Alvorada do Sul

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi agredida pelo seu ex-companheiro, de 34 anos, na madrugada deste sábado (21), em Nova Alvorada do Sul - a 120 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 3h30 da manhã, em frente a uma academia de musculação no Bairro Maria de Lourdes Stradiotti II.

A vítima estava no local quando foi surpreendida pelo agressor. Ele a atacou com socos, rasteiras e chutes na cabeça, enquanto fazia ameaças e exigia a retomada do relacionamento.

A mulher sofreu diversas lesões e foi socorrida com dores intensas, especialmente na cabeça, sendo encaminhada para atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o autor do crime ainda em sua residência. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

