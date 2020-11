Ex-cunhado esfaqueia rapaz no peito após acusa-lo de difamação

Neste final de semana, um rapaz de 19 anos foi esfaqueado pelo ex-cunhado de 18 anos, em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande. A vítima relatou que o autor estaria o acusando de difamação, o que não seria verdade.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava andando de bicicleta na circular da lagoa quando sentiu algo nas costas, quando virou para ver o que era, foi surpreendido pelo autor que desferiu uma facada no seu peito. Ele fugiu em seguida.

A vítima estava com uma mochila nas costas, que acabou protegendo das três facadas desferidas antes pelo autor. Com uma perfuração no peito, o rapaz foi até uma unidade de saúde, onde levou cinco pontos no ferimento.

Logo após sair do hospital, ele foi até a delegacia, lá ele contou que o autor namorou com sua irmã por cerca de 30 dias e estavam separados há duas semanas e, ele acreditava que estava sendo difamando.

Deixe seu Comentário

Leia Também