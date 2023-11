Ex-diretor de presídio é morto a tiros na fronteira

O ex-diretor da penitenciária de Pedro Juan Caballero, Domingo Bazán Rojas, foi executado na manhã desta quinta-feira (23) quando se deslocava para o estabelecimento penal de Concepción, distante pouco mais de 200 km de Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações da imprensa da fronteira, há dois anos ele chegou a ser ameaçado por integrantes de um clã criminoso que atua na região, porém, ainda não se sabe se as ameaças tem ligação com a morte dele.

O corpo de Domingo Rojas foi encontrado em uma área de mata, distante poucos metros da penitenciária de Concepción. Ainda conforme apurado até o momento, a vítima seguia em veículo próprio, quando os pistoleiros se aproximaram e efetuaram. A suspeita é que dois homens teriam cometido o crime.

No carro, foram encontradas 10 marcas de disparos. Acredita-se que ele tenha trocado tiros com os criminosos. O caso é investigado pela polícia do Paraguai.

Domingo Bazán Rojas foi diretor dos presídios de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã e Concepción. Além disso, ocupou outros cargos importantes no país vizinho.

