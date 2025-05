Ex-funcionários da Secretaria de Educação de MS estão entre os alvos da PF na Capital

Ex-funcionários da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) estariam entre os alvos da Polícia Federal em uma operação contra fraudes em contratos públicos. A ação, chamada Vox Veritatis, foi deflagrada nesta quarta-feira (21) em Campo Grande e no Rio de Janeiro.

A operação é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal. Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão — em Campo Grande e no Rio de Janeiro. Conforme apuração entre os alvos está um empresário da Capital.

Em Campo Grande, a PF realizou buscas em um condomínio de alto padrão na rua das Garças, na região Central, onde apreendeu dinheiro. A investigação aponta fraudes que teriam ocorrido por meio da adesão da SED/MS a atas de registro de preços de outros órgãos públicos.

Conforme a Polícia Federal, empresários, em conluio com servidores da Secretaria de Educação, facilitavam contratações com valores mais altos. Em troca, fornecedores pagavam comissões de 5% sobre o valor dos contratos aos intermediadores. Parte do dinheiro seria repassada a servidores públicos envolvidos no esquema.

Dois dos contratos sob investigação ultrapassam R$ 20 milhões. A Vox Veritatis é um desdobramento das operações Mineração de Ouro e Terceirização de Ouro, também conduzidas pela PF em Mato Grosso do Sul.

