Ex-marido não aceita fim do casamento e mete o facão na orelha da ex-mulher

Neste domingo (15) uma mulher de 46 anos, procurou a polícia depois de ser agredida pelo ex-marido de 47 anos, em Sidrolândia, que fica a 70 km de Campo Grande. O homem cortou seu seu cabelo com um facão.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima e o autor estão separados à cerca de dois meses, depois de ficarem juntos por 14 anos, mas ele não aceita o fim do relacionamento. Mas, neste domingo (15) os dois começaram a discutir, ela então disse que chamaria a polícia, neste momento ele teria pego um facão e começou a fazer ameaças.

Derrepente, o homem bateu com o facão na orelha da vítima e acabou cortando parte do seu cabelo. Ela conseguiu fugir do local correndo. A polícia foi acionada. Não há informações se o homem foi preso.

