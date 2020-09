Ex-marido surta, espanca mulher e arrasta ela com carro quanto tentava pegar o filho

Uma mulher de 20 anos foi espancada e arrastada pendurada na janela de um carro pelo seu ex-marido de 44 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (16), na cidade de Três Lagoas, que fica a 338 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que começou a dormir na casa do se ex, porque ele tem cuidado do filho do casal, um bebê de 1 ano e 2 meses. Na madrugada de hoje (16), por volta das 4h50 ela estava ao telefone conversando com uma amiga e o autor achou que estava falando sobre outros homens.

Foi o momento que que começou a agredi-la e com um cinto amarrou as suas mãos e passou a tentar enforcá-la. A vítima conseguiu escapar e correu para o quintal gritando por socorro para sua mãe que mora ao lado. Neste momento, o homem tentou sair com o carro levando o bebê do casal.

Ela tentou impedir o ex-marido a segurou na janela do veículo e foi arrastada pelo asfalto por alguns metros ficando com diversas escoriações no corpo.

Até o momento não há informações se o ex-maridofoi encontrado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

