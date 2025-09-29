Ex-morador de Paraíso das Águas é encontrado morto em Costa Rica

Ex-morador de Paraíso das Águas, identificado como Odileimar Roberto, de 32 anos, foi encontrado morto durante o domingo (28), na cidade de Costa Rica. A causa da morte não chegou a ser divulgada.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site BNC Notícias, o rapaz viveu parte de sua vida no Assentamento Mateira, em Paraíso das Águas, e foi estudante da Escola Estadual Vereador Kendi Nakai.
Apesar de ter sido encontrado sem vida, as causas da morte seguem investigada pela Polícia Civil, que esteve no local, juntamente com a Polícia Científica. O corpo dele foi encaminhado para IML (Instituto Médico Legal), para passar por exame de necropsia.
Após ser examinado, o corpo foi liberado e velado na cidade.
