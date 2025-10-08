Menu
Ex-morador do Nova Lima morre ao ser baleado em prostíbulo de Mato Grosso

Marlon Roberto de Souza teria se mudado da Capital há alguns anos

08 outubro 2025 - 16h54Brenda Assis
O homicídio aconteceu dentro de um prostibulo O homicídio aconteceu dentro de um prostibulo   (Reprodução/A Gazeta Digital)

Ex-morador de Campo Grande, identificado como Marlon Roberto de Souza Diniz, de 23 anos, morreu ao ser executado com vários tiros em um bar localizado no centro de Peixoto de Azevedo, cidade mato-grossense localizada a 691 quilômetros de Cuiabá.

Conforme as informações do site Gazeta Digital, a vítima e o colega Marcos Gabriel da Silva, de 16 anos, estavam no estabelecimento que também funciona como prostibulo, quando dois homens usando capacetes entraram no local armados.

Eles então foram obrigados a deitar no chão antes de serem alvejados na região da cabeça. Os dois faleceram ainda no local, não dando tempo de serem socorridos.

Cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec). Caso segue sob investigação. Veja o vídeo da ação abaixo:

 

