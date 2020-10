Homem denuncia ex-namorada por pertubação

Um homem de 36 anos denunciou a ex-namorada na madrugada da quinta-feira (29), após segundo ele, mais de onze meses depois do término ela continuar perturbando e causando situações de desconforto. O caso aconteceu em Campo Grande.

Segundo depoimento de Anderson (36), sua ex-namorada, Noelle (31), vem perturbando sua tranquilidade desde o registro de boletim de ocorrência por lesões corporais, pelo motivo dela ter quebrado uma garrafa em seu rosto. Após a denúncia, ele relata que vem recebendo ligações de pessoas que participam de bate-papo, geralmente gays, e que alguns teriam inclusive ido até a residência dele em busca de encontros. A suposição dele é de que a autora desses atos seria a ex-namorada.

Ele alega que pode ser ela pelos motivos de a mulher ter entrado com uma medida protetiva contra ele, participar de eventos onde ele estava e o encarar. E também pelo fato de existir um perfil fake de nome @garrafada_bday, com a descrição: “Você já deu na cara de um embuste hoje?”, onde o perfil adicionou a atual namorada do rapaz e curtido todas as fotos em que o casal aparecia junto. Ter realizado a compra de viagra e passado o número dele para contato, onde a vendedora questionou sobre a pessoa de Noelle, entre outras coisas.

O homem teme pela prática de algum crime, já que a ex possui todos os dados pessoas, tendo chegado inclusive vários boletos emitidos em seu nome, os quais desconhece por completo a origem, registrando assim sua preservação de direito.

