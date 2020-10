Ex-namorado agride mulher e quebra todos os móveis da casa

Uma mulher de 22 anos, foi vítima de violência doméstica pelo ex-namorado na madrugada desta sexta-feira (9), no Bairro Moreninha III, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima namorou com o rapaz de 18 anos, por aproximadamente um ano e seis meses, mas há alguns dias, está tentando romper com ele. O homem não aceita o fim do relacionamento e na última madrugada, os dois começaram a brigar após ela juntar seus pertences e pedir para ele ir buscar.

O rapaz chegou na residência embriagado, passou a xingar e atirar pedra e pau na casa, também acertou um cabo de vassoura no braço esquerdo da vítima. Na sequência, o autor entrou na residência e quebrou as portas do guarda-roupa, vidros do fogão e o rack da sala.

A polícia foi acionada pela própria vítima, mas ao chegar no local ele não estava mais na residência. Os agentes levaram a mulher para a casa de sua irmã e quando chegaram no local, o homem apareceu muito alterado, fazendo novas ameaças.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e o caso será investigado.

