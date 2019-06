Ex- namorado mata mulher a golpes de canivete

Kelly Cristina Rodrigues de Souza, 20 anos, foi assassinada com golpes de canivete pelo ex-namorado no final da noite de sábado (22), no Centro de Eventos Ramez Tebet, em Costa Rica. O suspeito, identificado como Michael Martins Dourados, 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na casa onde mora portando a arma usada no crime.

Conforme o site MS Todo Dia, Kelly e Michael discutiram e o homem chegou a quebrar o celular da vítima. Em seguida, Michael golpeou a mulher, que mesmo ferida não caiu. Ele então desferiu outro golpe no pescoço onde a vítima caiu. O acusado ainda segurou a mulher pelos cabelos e passou o canivete cortando mais uma vez o pescoço da jovem, que não resistiu.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas no local já encontrou a jovem sem vida. A PM recebeu informações e passou a fazer rondas, encontrando Michael na casa dele. Ele foi preso e apresentou o canivete usado na ação.

O motivo do crime seria o fim do relacionamento. O criminoso responderá pelo crime de feminicídio.

