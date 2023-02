Ex não aceita término e aproveita 'encontro' para socar mulher na Capital

Uma mulher, de 47 anos, procurou a delegacia para denunciar a agressão sofrida pelo seu ex-marido, de 53 anos, na tarde de quarta-feira (8), na região central de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o casal conviveu por mais de dois anos, mas estavam separados desde a última segunda-feira (6). Eles também não possuem filhos fruto do relacionamento.

Que durante a quarta-feira, a mulher se encontrou com o ex, nas proximidades da Santa Casa, para resolver algumas "pendências" em relação ao término do relacionamento, mas que durante a conversa, o homem se alterou e desferiu um soco no rosto da vítima, causando lesão na testa da vítima.

A vítima ainda contou que em outra oportunidade, já registrou um boletim de ocorrência, mas que aguarda a decisão judicial por causa das medidas protetivas.

O caso foi registrado como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

