Ex-participante do Quilos Mortais morre pesando 320 kg

Latonya Pottain, ex-participante do programa Quilos Mortais, do canal TLC, morreu aos 40 anos pesando 320kg. Ela estava acamada desde junho do ano passado, com problemas de saúde graves, e chegou a fazer uma vakinha para arrecadar dinheiro e custear os tratamentos.

De acordo com o site de celebridades TMZ, a moça estava internada no Christus Highland Medical Center, em Louisiana, nos Estados Unidos, após apresentar um quadro de insuficiência respiratória.

O Instituto Médico Legal da região emitiu um laudo preliminar atestando que o motivo do óbito foi nsuficiência cardíaca congestiva. Um laudo final, porém, ainda é aguardado.

Latonya Pottain integrou o elenco da 11ª temporada de Quilos Mortais, em 2022. Na época, o cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan acompanhou o caso dela e ficou preocupado com a saúde cardíaca dela.

Ela entrou no programa pesando 241 kg e, com a ajuda dos profissionais, conseguiu eliminar 12 kg. Mas ela ficou com medo de fazer a cirurgia bariátrica.

Pedido de ajuda na web – Há alguns meses, Latonya Pottain usou as redes sociais para pedir ajuda financeira e contou que estava passando pelo “momento mais desafiador” da vida.

“Atualmente, peso aproximadamente 320 quilos e estou acamada desde junho de 2024 devido a sérios problemas de saúde. Minha trajetória com o excesso de peso tem sido longa e difícil. Em 2022, participei do programa ‘My 600-lb Life’ (‘Quilos mortais’, na versão brasileira), começando com 241 quilos e consegui diminuir para 229″, detalhou ela.

“No entanto, após a exibição do episódio, enfrentei uma onda de críticas e comentários cruéis, o que me levou a uma depressão profunda. Minha saúde mental foi profundamente afetada e passei a ter medo de realizar a cirurgia bariátrica”, afirmou.

