Ex-policial civil é preso por participar de assassinato de motorista de van em Jardim

Um homem, de 33 anos, e um ex-policial civil, de 55 anos, foram presos por assassinar do motorista de uma Van, identificado como Valdinei Marcos da Silva, de 39 anos, na BR-060, entre Jardim e Bela Vista, durante o domingo (9).

Conforme o divulgado pelo site Ligado na Notícia, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) foram informadas que os autores do crime estariam em uma Fiat Toro. Diante da situação, os policiais fecharam a rodovia e conseguiram deter os suspeitos enquanto eles fugiam para Amambai.

Na caminhonete, os militares encontraram uma espingarda calibre 12 CBC Military, R$ 9 mil em espécie e um capuz ‘bala clava’. O homem de 33 anos foi identificado como o proprietário da arma e também da Fiat Toro. Para os policiais, ele contou que foi coagido pelo ex-policial para que alugasse o automóvel e a arma para que pudesse cobrar uma dívida de uma pessoa em Jardim.

Entretanto, o ex-policial afirmou que foi o motorista o responsável pelos disparos que mataram o motorista Valdinei. Ambos acabaram se acusando mutuamente, mas narrando o mesmo fato que a vítima foi baleada com a Van ainda em movimento na rodovia BR-060 no sentido Bela Vista, e depois baleada por mais vezes.

Em diligências na casa do motorista da caminhonete, os policiais encontraram dezenas munições e armas de fogo, sendo elas: uma pistola TS9 nove milímetros, com dois carregadores, uma carabina puma calibre 38, uma carabina CBC 7022 calibre 22, com um carregador, e uma carabina Gamo 6.25 com acessório Luneta red dot Cactus 1x35.

Durante buscas sobre o ex-policial, a equipe descobriu que ele foi demitido da corporação em 2018, por práticas de irregularidades administrativas depois de regular processo Administrativo disciplinar, não tendo nenhum vínculo com a PCMS, inclusive estava com tornozeleira eletrônica, já que recentemente foi preso por tráfico de drogas no Paraná.

Os dois então foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

