Ex-policial de MS é morto a tiros enquanto cortava o cabelo

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O ex-policial civil Adriano Trindade foi executado a tiros na quinta-feira (1), enquanto cortava o cabelo em uma barbearia em Coronel Sapucaia, cidade do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do Porã News, Adriano estava no estabelecimento localizado na avenida Abílio Espíndola Sobrinho em frente à prefeitura de Coronel Sapucaia, quando os pistoleiros chegaram a atiraram contra ele.

A esposa do ex-policial estava com ele no momento do assassinato e não ficou ferida. Câmeras de segurança da região estão sendo requisitadas para ajudar nas investigações.

Conforme a polícia, os autores dos disparos fugiram para Capitan Bado, no Paraguai.

