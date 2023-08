Ex-policial é morto a tiros ao descer de ônibus na fronteira

Ex-integrante da Polícia Nacional do Paraguai, identificado como Ramon Aliende Roble, de 39 anos, foi assassinado a tiros enquanto descido do ônibus no bairro San Juan Neuman, em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Ponta Porã. O caso aconteceu durante a noite de domingo (27).

O comissário paraguaio, César Casco, informou ao site Ponta Porã News, que a vítima estava desembarcando de um ônibus rodoviário ao chegar na Rua Picuíba. Ramon então foi surpreendido por dois homens armados, que efetuaram diversos disparos de pistola calibre 9mm.

Câmeras de segurança da região flagraram toda ação delituosa e devem ajudar nas investigações. Ainda de acordo com o site, ele era conhecido como Lenon e já havia sido alvo de outros atentados.

As equipes policiais procuraram agora pelos autores, que fugiram do local.

Deixe seu Comentário

Leia Também