Ex-policial penal que matou tesoureiro do PT no PR é condenado a 20 anos de prisão

O ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar Marcelo Arruda, o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi condenado nesta quinta-feira (13) a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado.

Jorge foi submetido a júri popular no Tribunal do Júri de Curitiba, e conforme a sentença, o homicídio foi definido como qualificado por motivo torpe, e ele deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado, mas ainda cabe recurso.

A sentença acontece mais de dois anos e meio depois do assassinato, cometido em 9 de julho de 2022, quando Marcelo foi baleado por Jorge enquanto comemorava, com familiares e amigos, o aniversário de 50 anos em uma festa tematizada do PT.

O júri começou na terça-feira (11), e durante o julgamento, a defesa do ex-policial alegou que ele teria agido em legítima defesa, além de reforçar que o assassinato não teve motivação política.

Ao ler a decisão, a juíza que presidiu o júri popular, Mychelle Pacheco Cintra Stadler, destacou que ele utilizou uma arma da União para cometer o crime, e que as ações demonstraram intolerância política.

