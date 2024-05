Ex-prefeito de Anastácio diz que sua prisão não tem ligação com morte de ex-vereador

Depois de ser conduzido para a delegacia de Anastácio durante operação do Gaeco, o ex-prefeito Douglas Melo Figueiredo, de 53 anos, encaminhou uma nota a imprensa dizendo que sua condução ‘não tem relação’ com a morte do ex-vereador Dinho Vital, mas sim com um ‘erro relativo a armas de fogo antigas’, que foram encontradas na casa dele.

Douglas era um dos alvos da investigação, que também incluem dois policiais militares que estão diretamente envolvidos na troca de tiros que acabou na morte de Dinho, no dia 8 de maio, durante a comemoração de aniversário da cidade.

No boletim de ocorrência, no qual a reportagem teve acesso, equipes do Gaeco amanheceram na residência de Douglas com intuito de coletar provas relativas à prática do homicídio qualificado e encontraram duas armas na residência do ex-prefeito: armas de calibre 38 e calibre 22, além de uma pistola de calibre 9 milímetros.

Por meio da nota, Douglas assume o erro de não ter buscado fazer o registro dos armamentos, dizendo está ciente de que irá resolver as ações perante a lei. “Acredito que a verdade prevalecerá e que os responsáveis por essa injustiça serão punidos”, diz um trecho do comunicado.

Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A respeito dos mandados cumpridos contra os policiais militares, o Gaeco esclareceu que os investigados se apresentaram espontaneamente para cumprimento dos mandados de prisões temporárias.

Sobre a morte de Dinho, o investigado mencionou que os fatos foram uma ‘fatalidade’, sendo ‘resultado de um momento de destempero e excessos, gravados em vídeo’.

“Não participei de discussão com ele, não briguei e muito menos estava no local no ocorrido e lamento profundamente o que aconteceu. Confio plenamente na justiça e tenho convicção de que minha inocência será provada”, comentou o ex-prefeito.

Relembre - O ex-vereador de Anastácio, Dinho Vital, foi morto a tiros durante o final da tarde do dia 8 de maio, na BR-262, em Anastácio.

Conforme as informações iniciais, Dinho estava em uma festa realizada em uma chácara para comemorar os 59 anos da cidade. Em determinado momento, conforme testemunhas, ele teria começado uma confusão com os participantes da confraternização precisando ser retirado por seguranças.

Irritado, o ex-vereador teria saído do local, mas foi perseguido até a rodovia e um dos seguranças, que seria um policial e estava armado, atirou contra Dinho. O homem morreu próximo à rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito do ex-vereador.

