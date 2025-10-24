Menu
Polícia

Ex-presidiário morre em confronto com a PM após furtar moto em Dourados

Ele ainda teria tentado cometer outros crimes usando a motocicleta

24 outubro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Motocicleta furtada foi recuperadaMotocicleta furtada foi recuperada   (Ligado na Notícia)

Antônio Carlos dos Santos de Oliveira morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de outubro, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O ex-presidiário era apontado por furtar uma motocicleta de uma residência na rua Lauro Moraes de Matos e tentar cometer uma série de furtos em alguns comércios e uma tentativa frustrada de assalto.

Conforme o site Ligado na Notícia, a Polícia Militar foi empenhada nas buscas pelo suspeito e encontrou Antônio acompanhado de um amigo na garupa da motocicleta pela rua Buritis, no bairro Estrela Tovy.

Na tentativa de abordagem, o suspeito conseguiu se esconder em uma casa, que foi cercada pelos militares e houve negociação para ele se render, mas ele afirmou que não queria voltar para a prisão.

Durante as negociações, o ex-presidiário tentou agredir um dos policiais com uma machadinha e foi baleado na reação dos militares. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

