Ex que matou servidora a facadas tem passagens por violência doméstica e roubo

Jeremias Ferreira Dias de 45 anos, principal suspeito pela morte da servidora Cleyde Mara Pereira Abrantes de 44 anos, já possui várias passagens criminais, conforme informações repassadas pela Delegacia de Nova Alvorada do Sul.

Sem muitos detalhes, foi informado ao JD1, que Jeremias Ferreira Dias já foi preso por tentativa de homicídio, e acumula passagens por roubo e violência doméstica.

A Polícia Civil agora faz diligências para encontrar o suspeito de feminicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a madrugada deste sábado (4), Jeremias invadiu a residência da ex, no Jardim Guanabara, ateou fogo em uma moto e na sala da casa. O atual de Cleyde, ao perceber o fogo, tentou apagar as chamas, mas foi esfaqueado por Jeremias, que seguiu para o quarto e atingiu a ex no braço e tórax.

Cleyde chegou a ser encaminhada ao hospital de Nova Alvorada do Sul, mas não resistiu e morreu. Jeremias Ferreira Dias está foragido.

