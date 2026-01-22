Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro

Ele passou mais de um mês internado no Hospital da Vida

22 janeiro 2026 - 17h41Brenda Assis
Gerson Escobar faleceu nesta quinta-feira (22)Gerson Escobar faleceu nesta quinta-feira (22)   (Reprodução)

O ex-vereador de Itaporã, Gerson Escobar, de 68 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (22), no Hospital da Vida, em Dourados. Ele estava internado desde 18 de dezembro, após sofrer um acidente de trânsito no município.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h30, no cruzamento da avenida José Chaves da Silva com a rua José Pacheco Pontes, em Itaporã. Gerson Escobar seguia de bicicleta quando foi atingido por um Toyota Etios, conduzido por um homem de 31 anos, morador de Dourados.

Ainda conforme o registro policial, o motorista do carro realizava uma conversão à esquerda no momento da colisão. Com o impacto, o ex-vereador foi arremessado contra o para-brisa do veículo e sofreu um traumatismo craniano.

Conforme o site Dourados News, a vítima recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Itaporã, mas, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Vida onde permaneceu internada por mais de um mês.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema
O incêndio aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima
14 de Julho Minecraft
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Polícia
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Faccionado do Comando Vermelho foi preso no bairro Campo Alto
Polícia
Operação em MT ajuda polícia de MS a prender faccionado escondido em Campo Grande
Droga apreendida - Foto: BPMRv/PMMS
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
GCM e Bombeiros participaram do atendimento
Polícia
Em questão de minutos, GCM salva a vida de gestante em perigo em Campo Grande

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande