Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro

O ex-vereador de Itaporã, Gerson Escobar, de 68 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (22), no Hospital da Vida, em Dourados. Ele estava internado desde 18 de dezembro, após sofrer um acidente de trânsito no município.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h30, no cruzamento da avenida José Chaves da Silva com a rua José Pacheco Pontes, em Itaporã. Gerson Escobar seguia de bicicleta quando foi atingido por um Toyota Etios, conduzido por um homem de 31 anos, morador de Dourados.

Ainda conforme o registro policial, o motorista do carro realizava uma conversão à esquerda no momento da colisão. Com o impacto, o ex-vereador foi arremessado contra o para-brisa do veículo e sofreu um traumatismo craniano.

Conforme o site Dourados News, a vítima recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Itaporã, mas, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital da Vida onde permaneceu internada por mais de um mês.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais.

