Execução na Bandeiras: Ex-enteado se apresenta e diz encontrar Lourival 'por acaso'

Jovem, de 27 anos, ex-enteado de Lourival de Souza Fernandes, de 45 anos, se apresentou na manhã desta terça-feira (2) para relatar os fatos referentes ao assassinato que cometeu na última sexta-feira (28), na Avenida das Bandeiras, em Campo Grande. Ele citou que encontrou com seu desafeto 'por acaso'.

Acompanhado de um advogado, o jovem compareceu de forma espontânea e entregou a arma do crime, um revólver de calibre 38. Durante o depoimento para a Polícia Civil, na sede da 5° Delegacia, o ex-enteado explicou que andava armado para sua segurança, mas que naquele dia, encontrou seu antigo padrasto ao ir para o trabalho.

Por isso, como mostra as imagens das câmeras de segurança, o rapaz dá a ré com o carro, desce e aguarda Lourival chegar na esquina para efetuar ao menos cinco disparos, sendo que quatro atingiram a vítima, que morreu no local.

Para os policiais, o jovem explicou que Lourival teve um relacionamento com sua mãe - fato este já divulgado pelo JD1 Notícias no dia do crime. Porém, sua mãe havia se separado do homem após ele ter sido preso, mas mesmo assim, continuava recebendo ameaças de morte.

Lourival não aceitava o fim do relacionamento e dizia que mataria ela, a avó e as irmãs. No dia anterior ao homicídio, o homem teria ido até a casa da ex-companheira e a agredido, o que causou a ira do ex-enteado. A mulher em questão chegou a ser socorrida por uma vizinha.

Após o depoimento, o rapaz deixou a delegacia e por não estar mais em situação de flagrante, foi liberado e deve responder sobre o crime em liberdade.

