Execuções em Itaquiraí assusta moradores

Três pessoas foram assassinadas nas últimas 48h no município de Itaquiraí, e moradores da pequena cidade estão assustados. Duas vítimas foram assassinadas a tiros e outra a golpes de machado.



De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, os assassinatos estão ocorrendo desde sábado (25), e a primeira vítima foi identificada como Adriano Lidorio Lasheski, 26 anos. Ele foi morto com golpes de machado na cabeça na residência localizada em uma chácara. O crime ocorreu por volta das 4h e o corpo foi encontrado pela manhã.



Marcos Ferreira de Oliveira, 39 anos, amásio da irmã da vítima foi preso acusado pelo crime. O casal morava junto com Adriano.



A segunda morte foi por volta das 17h40 de sábado (25), onde o empresário Alécio Favaro Júnior, 34 anos, foi assassinado a tiros na varanda de casa. O atirador ainda não foi identificado.



A terceira morte ocorreu na segunda-feira (27), Alyson de Melo Prudente, 30 anos, foi assassinado com um tiro na barriga. A Polícia Militar achou o corpo por volta das 21h em uma estrada vicinal próxima a BR-163 depois de denúncia anônima.



Alyson foi encontrado sem camisa, com as calças tiradas até o joelho, e com os documentos pessoais, além de uma quantia de R$ 900,00 reais e 4,000 guaranis. O carro da vítima foi incendiado e achado em uma plantação do assentamento Indaiá.



Todos os casos seguem sob investigação da Polícia Civil da cidade.

