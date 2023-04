Executado na Bandeiras pode ter sido assassinado pelo padrasto, dizem amigos

Lourival de Souza Fernandes, 45 anos, morto a tiros na manhã desta sexta-feira (28), na Avenida das Bandeiras pode ter sido assassinado pelo padrasto após uma discussão. A vítima fatal teria ameaçado a própria mãe.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, Lourival teria ido até a residência da mãe na noite de ontem e brigado com o padrasto. "Ele quebrou tudo na casa da mãe dele e quebrou tudo", relatou uma fonte que pediu para não ser identificada por medo de sofrer represálias.

Ainda conforme o levantado pela reportagem, Lourival ameaçou o autor antes de ser assassinado. "Vivia ameaçando a própria mãe e parece que durante a briga ameaçou o padrasto. Por isso acabou morrendo", finalizou.

Apesar dessa informação, o autor segue sendo procurado pelas equipes da Polícia Civil, através da 5ª Delegacia e ainda não foi identificado.

Execução Lourival foi assassinado na manhã desta sexta-feira (28), com pelo menos quatro tiros na Avenida das Bandeiras com a Rua Tatui, Vila Carvalho.

Imagens de câmeras de segurança mostram que um Gol prata para na rua Tatui, um homem desce e logo na esquina encontra a vítima e efetua cinco disparos à queima-roupa.

Três tiros atingiram a vítima na cabeça e um no abdômen, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

