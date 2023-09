Exigindo erva de tereré, 'Maníaco da Cruz' fica fora de controle e bate em agente penal

Dyonathan Celestrino, que ficou popularmente conhecido como 'Maníaco da Cruz' após cometer uma série de assassinatos na cidade de Rio Brilhante, agrediu um agente pena com socos durant a tarde de terça-feira (26), em Campo Grande. Fora de controle, ele chegou a ameaçar de morte os agentes penais enquanto exigia erva de tereré.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o preso estava tomando banho de sol já bastante alterado. Por conta disso, ele se recusou a entrar em sua cela na ala psiquiátrica do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), localizado no Jardim Noroeste.

Parecendo estar em estado de abstinência, o rapaz começou a se jogar no chão e contra as paredes. Ainda segundo o registro policial, ele gritava que mataria os policiais e exigia erva de tereré. Caso seu pedido não fosse atendido, Dyonathan daria trabalho aos plantonistas.

A equipe de segurança foi então acionada, para tentar colocar o rapaz dentro da cela, que se segurava na porta para não entrar. A todo momento ele tentava agredir os policiais com socos e pontapés.

Em uma das tentativas, ele acabou acertando um dos policiais penais, de 41 anos. De acordo com o apurado pela reportagem, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Cassems, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa e resistência.

