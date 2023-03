ExplosÃ£o em indÃºstria de Ponta PorÃ£ deixa funcionÃ¡rios gravemente feridos

Uma explosão na indústria Coamo, localizada na BR-463, em Ponta Porã, deixou pelo menos seis feridos nesta segunda-feira (13). Ao menos cinco vítimas teriam sido socorridas em estado grave.

De acordo com o Ponta Porã News, os feridos mais graves precisaram ser intubados. De todos, três precisaram ser transferidos para Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos. Os feridos foram socorridos inicialmente por veículos próprios, sendo interceptados quando já estavam em Dourados por ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Por meio de nota, a Coamo Agroindustrial Cooperativa informou que está apurando as causas do incêndio e dando apoio aos colaboradores envolvidos. Leia a seguir a nota na íntegra:

“Prezados, procede o princípio de incêndio ocorrido hoje de manhã em Guaíba, município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Lamentamos o ocorrido, estamos apurando as causas do mesmo, e com nossa equipe de técnicos acompanhando e dando todo o apoio aos colaboradores envolvidos no evento. Informamos que eles foram levados até o hospital de Dourados, que por protocolo em evento desta natureza estão fazendo a transferência dos colaboradores para a cidade de Campo Grande”.

Ainda não se sabe o atual estado de saúde das vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também