Explosivo bélico é encontrado em Três Lagoas

Um explosivo bélico encontrado por funcionários de uma obra da prefeitura do município, foi destruído na noite desta terça-feira (5) pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O material foi achado em obra no bairro Jardim Brasília, em Três Lagoas.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a equipe da prefeitura realizava obras em uma das ruas do bairro, quando encontrou um objeto suspeito no mato, próximo a um córrego, nas margens da BR-262. Funcionários informaram os superiores sobre o esplosivo, que entraram em contato com o Bope.

Além do Bope, uma equipe de militares do Exército auxiliou os policiais na detonação do artefato. Foi feita uma avaliação do objeto e juntos, as equipes traçaram uma forma de mover e detonar o material com segurança, sem prejudicar a tubulação de gasoduto no local.

Fazendo uso de roupas especiais, o grupo moveu o objeto e o destruiu logo em seguida, em uma pequena explosão com sinal luminoso.

