Expulsando o inimigo? 'Irmãs' trocam tapas durante culto em Aquidauana

Duas mulheres trocaram tapas e ofensas no meio de um culto dentro de uma igreja evangélica do bairro Jardim Aeroporto, em Aquidauana. A confusão aconteceu na noite deste domingo (12) e o motivo da briga não chegou a ser divulgado.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem no local indicado, os policiais conversaram com a vítima, de 33 anos, sendo informados que ao chegar para participar do culto, foi surpreendida pela autora, de 32 anos, dentro da igreja.

A mulher acabou sendo agredida com socos e puxões de cabelo. Depois da confusão, a autora saiu correndo do templo religioso, porém, como as equipes tinham as características da mulher, a encontraram andando pela região.

Ao ser presa, a autora confessou as agressões, mas não revelou o motivo de bater na ‘irmã’ da igreja. As duas foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

