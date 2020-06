Fabrício Queiroz chega ao presídio de Bangu

Flávio Veras, com informações do G1

Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), chegou ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por volta das 15h25 desta quinta-feira (18). Ele foi preso nesta manhã em um imóvel de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, em Atibaia, interior de São Paulo.

Queiroz ingressou no sistema prisional fluminense, em Benfica, Zona Norte do Rio, no início da tarde. Posteriormente, foi transferido para Bangu.

Por questões de segurança e por conta da pandemia do novo coronavírus, o ex-assessor cumprirá um período de isolamento social durante 14 dias no presídio.

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de Queiroz porque, segundo o órgão, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro continuava cometendo crimes e estava fugindo e interferindo na coleta de provas. A Justiça autorizou também a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar.

Segundoa TV Globo, o MP considerou ter reunido três condições para pedir a prisão de Queiroz: continuava delinquindo, estava fugindo e vinha interferindo nas provas.

Queiroz foi preso no imóvel que pertence ao advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro. Segundo Paulo Emílio Catta Preta, advogado que assumiu a defesa do policial reformado, Queiroz ainda não esclareceu porque estava escondido naquela casa.

"Ele disse que ia [a São Paulo] com alguma regularidade para cuidar da saúde. Desde que ele fez a cirurgia do câncer, há mais de um ano, e recentemente fez uma outra de próstata há dois meses, ele tem ido sempre que necessário para São Paulo, mas não me disse porque estava na casa do advogado [Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro]", disse o advogado Paulo.

Deixe seu Comentário

Leia Também