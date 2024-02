Faca e ferro: PM chega antes e impede briga com morte em Rio Verde

A denúncia de uma briga na região central da cidade de Rio Verde de MT (MS),na noite de ontem (6), fez com que a Polícia Militar pudesse chegar ao local antes que o pior acontecesse.

Ao chegar ao local indicado, as equipes policiais se depararam com dois indivíduos, um homem de 26 anos armado com uma faca de pelo menos 10 polegadas de lâmina e outro jovem de 23 anos portando uma barra de ferro de cerca de 30 polegadas.

Os dois discutiam enquanto se ameaçavam. Diante da gravidade da situação, os policiais interviram impedindo que o conflito escalasse para a violência física. Ambos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, sem apresentarem lesões corporais.

Na delegacia, o caso foi registrado como ameaça, e as autoridades competentes ficaram responsáveis por tomar as providências necessárias.

