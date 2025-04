Faccionado e foragido de SP é preso com arma no Aero Rancho pelo Dracco

Faccionado, identificado apenas como Júlio, de 37 anos, foi preso durante uma ação do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ele era foragido da Justiça de São Paulo e estava com um mandado de prisão em aberto. Porém, ele, além de ter sido alvo desse mandado, foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo divulgado, Julio tem diversas passagens e é conhecido no meio policial pelos crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e membro de alta periculosidade da facção criminosa com atuação dentro e fora de estabelecimentos penais.

Uma investigação paralela apontou que ele, após deixar a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, retomou as atividades criminosas em Mato Grosso do Sul há um mês. O homem já exerceu função de relevância dentro da facção, atuando como elo de ligação com outras organizações criminosas.

A deflagração desta ação ocorre no contexto da 2ª Edição da Operação Renorcrim, uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas de enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).

