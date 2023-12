Faccionado, morto em confronto com a PM no Los Angeles tinha passagens em peso

Saiba Mais Polícia Suspeito foge de abordagem, atira e morre em confronto com a PM no Los Angeles

Fernando Augusto Vilharga, de 22 anos, morto em confronto com a Força Tática, da Polícia Militar, no final da noite desta quarta-feira (13), era membro de uma facção criminosa e possuía um extenso currículo de passagens criminais, principalmente envolvimento com o tráfico de drogas em Campo Grande.

Além do tráfico de drogas e suspeitas de homicídios, o criminoso tinha em suas costas crimes como: receptação, posse ilegal de arma de fogo, ameaça e apropriação indébita.

Segundo informações iniciais, Fernando ocupava um cargo 'importante' na facção criminosa em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que os policiais realizavam rondas na região e visualizaram o suspeito em uma motocicleta com um volume em sua cintura. Os militares determinaram a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas desrespeitada pelo criminoso.

Em determinado momento da perseguição, Fernando sacou a arma de sua cintura e efetuou um disparo contra a viatura da polícia. Logo na sequência, ele tentou se esconder em um terreno de uma residência na rua Izolino Alves Pereira com sua motocicleta e os policiais seguiram ele, quando novos disparos foram feitos contra os militares.

A partir desse momento, a equipe da Força Tática revidou a injusta agressão e atirou contra o suspeito, atingido a região do tórax de Vilharga. Após desarmá-lo e apreender o revólver que ele utilizava, a própria equipe socorreu o suspeito para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas o indivíduo não resistiu ao ferimento.

Na residência onde o suspeito tentou se esconder, os policiais encontraram em uma cama, enrolado em uma camiseta, duas armas: uma pistola com dois carregadores, sendo um com 15 munições 9mm e outro sobressalente com 15 munições e um revólver com 5 munições intactas em seu tambor, bem como 10 munições 9 milímetros em uma colmeia para munição.

